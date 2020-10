Stau nach Unfall : Rettungshelikopter muss auf A1 landen

Nach einen Unfall zwischen Wettingen AG und Dietikon ZH musste die A1 vorübergehend gesperrt werden.

Die vorübergehende Vollsperrung und der weiterhin blockierte linke Fahrstreifen in Richtung Zürich führt zu Staus und Verkehrsbehinderungen.

Die Autobahn A1 zwischen Wettingen-Ost AG und Dietikon ZH ist nach einem Unfall am Mittwochmorgen vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt gewesen. In Richtung Zürich war es gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau zu einem Selbstunfall gekommen.