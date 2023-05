A1: 15-Jähriger Raser in Mercedes der Eltern unterwegs

Die Kantonspolizei Aargau hielt in der Nacht auf Montag einen 15-jährigen Raser an. Er war mit 168 km/h unterwegs. (Symbolbild)

Ein 15-Jähriger setzte sich in der Nacht auf Montag in den Mercedes seiner Eltern und fuhr mit 168 km/h auf der A1 in Richtung Bern.

In der Nacht auf Montag, den 29. Mai 2023, fiel einer Patrouille ein Mercedes CLA 250 auf. Er war mit 168 km/h auf der A1 in Richtung Bern unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. 100 km/h waren auf dem Abschnitt erlaubt.

Bei der anschliessenden Kontrolle offenbarte sich ein bizarres Bild: Am Steuer befand sich in den Worten der Kapo ein «15-jähriger Jüngling». Für eine «Spritztour mit den Kollegen» habe er sich an das Lenkrad des Autos seiner Eltern gesetzt. Bei der anschliessenden Befragung kam zudem zutage, dass die führerscheinlosen Freunde des jungen Lenkers wohl auch kurzzeitig am Steuer gesessen hatten.