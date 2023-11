A13: Kantonspolizei Graubünden dankt wegen Rettungsgasse

Am Dienstag wurde bei einem Unfall auf der Autobahn A13 in Chur GR eine Rettungsgasse gebildet. Im Video siehst du, wie das aussah.

«Grosses Lob an alle Autofahrer»

Damit die Einsatzfahrzeuge schnell zum Unfallort gelangen konnten, bildeten die Autofahrerinnen und Autofahrer eine vorbildliche Rettungsgasse auf der Autobahn. «Allerbesten Dank für die Rettungsgasse, welche die Verkehrsteilnehmenden beim Unfall auf der A13 in Chur gebildet haben. Damit wurden wir und unsere Partner unterstützt, möglichst rasch an den Unfallort zu gelangen», schreibt die Kantonspolizei Graubünden auf ihrer Facebook-Seite.

Rettungsgasse ist Pflicht

In der Schweiz ist es seit 2021 Pflicht, bei Unfällen auf der Autobahn vorsorglich eine Rettungsgasse zu bilden – auch wenn noch keine Blaulichtfahrzeuge zu sehen oder zu hören sind. Bereits vergangene Woche bedankte sich Schutz und Rettung Bern für die vorbildliche Bildung einer Rettungsgasse auf der Autobahn A1. Trotzdem kam es in der Schweiz immer wieder zu Fällen, bei denen die Rettungsgasse nicht klappte.

Zuletzt gab es in Österreich und Deutschland Fälle, die für Aufmerksamkeit sorgten, weil die Autofahrenden den Rettungsfahrzeugen keinen Platz machten. In Österreich starb deswegen ein verunfalltes Ehepaar. Im deutschen Wuppertal kam ein Notarzt noch rechtzeitig an der Unfallstelle an – weil er sich auf der Autobahn ein Velo auslieh.