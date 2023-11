Aargau: Streit eskaliert – dann kommt das Pfefferspray

Wie eine Leserin berichtet, fingen am Dienstagabend am Bahnhof Aarau «plötzlich Personen an, stark zu husten». «Jemand ist sogar zusammengebrochen», schildert der News-Scout die Situation weiter. «Es hat stark gekratzt im Hals.» Auch die Polizei und die Sanität seien schnell vor Ort gewesen. «Als die Ambulanzen da waren, war ich am Perron und habe mich nicht mehr hineingetraut.»