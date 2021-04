Von Winterthur kam in der Offensive zu wenig.

Noch vor wenigen Wochen feierte Winterthur gegen Basel den Einzug in den Cup-Viertelfinal. Gegen Basel gewann der Challenge-League-Club gleich mit 6:2 . Am Dienstagabend wurde das Team von Trainer Ralf Loose wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Im ersten Cup-Viertelfinal der diesjährigen Saison waren die Winterthurer zu Gast beim FC Aarau. Die Aargauer starteten stark in die Partie und nach zwölf Minuten markierte Mickael Almeida die Führung im heimischen Brügglifeld. Winterthur kam zwar besser in die Partie, in der Offensive blieb das Team um Stürmer Roman Buess jedoch ungefährlich. Nach einem Eckball konnte Leon Bergsma kurz vor dem Pausenpfiff die Führung von Aarau sogar ausbauen. Winti-Goalie Marzino und ein Verteidiger behinderten sich gegenseitig.