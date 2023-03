FC Aarau: FC Wil legt Protest gegen die 0:3-Niederlage ein

Hier ist der Sieg des FC Aarau im Video zu sehen. blue

Darum gehts Der FC Aarau gewinnt am Freitagabend mit 3:0 gegen den FC Wil.

Das Spiel ist eine klare Angelegenheit.

Doch eine Trikot-Szene sorgt nach dem Spiel für Knatsch.

Was sind das derzeit für wilde Zeiten beim FC Aarau. Eine verkorkste Saison erreichte mit den massiven Fan-Krawallen vom vergangenen Samstag ihren neuen Tiefpunkt. Präsident Philipp Bonorand kündigte drei Tage später seinen Rücktritt an. Zu 20 Minuten sagte er, die Ausschreitungen seien «der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte.»

Und so fragten sich viele Fans, wie die Mannschaft die Unruhe verkraften wird. Die Antwort gab die Equipe am Freitagabend in einer eindrücklichen Manier. Der FC Aarau setzte sich gegen Tabellenführer Wil gleich mit 3:0 durch und holte damit den ersten Auswärtssieg seit Anfang September. Doch hat dieser Bestand? Aber von Anfang an.

Wil legt Protest ein

Die Tore schossen Shkelqim Vladi (15.), Olivier Jäckle (56.) und Andrin Hunziker (70.). Es war die beste Mannschaftsleistung unter der Leitung von Coach Boris Smiljanic – und das heisst etwas: es war für den Mann an der Seitenlinie bereits das zwölfte Pflichtspiel.

Aber es wären nicht die wilden Zeiten beim FCA, wenn diese Geschichte nun zu Ende wäre. So hängt über dem Auswärtssieg der Schatten eines sportjuristischen Verfahrens. So haben die Wiler nach der Partie beim Schiedsrichter Protest eingelegt. Grund dafür war ein falsches Trikot. So trug Aaraus Imran Bunjaku, der in der 78. Minute für Marco Thaler eingewechselt wurde, für ein paar Minuten das Shirt mit der 22 und dem Namen Qollaku.

Was bedeutet, dass mehrere Momente lang, zwei Spieler mit der gleichen Nummer auf dem Feld standen. Das «St. Galler Tagblatt» spekuliert bereits von einem Forfait-Sieg. Wil-Trainer Brunello Iacopetta sagt gegenüber blue: «Ja, Captain Silvio hat Protest eingelegt. Und jetzt sind wir in Abklärung und schauen es in aller Ruhe an.» Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Sollte es tatsächlich zu einer Aarauer Forfait-Pleite kommen, wäre es ein weiteres Kapitel in einer verkorksten Saison des FCA.

