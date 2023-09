Aarberg: Arbeitsunfall fordert vier Verletzte

Beim Wasserkraftwerk am Mühlaudamm in Aarberg hat sich am Montagmorgen ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Laut aktuellen Erkenntnissen kam es bei Belagsarbeiten zu einer Verpuffung in einem Bitumenfass. Dabei wurden vier Arbeiter verletzt, einer davon schwer, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt.