Aarberg: Passanten finden Frau an der Aare

An der Aare bei Aarberg BE fanden Passanten die tote Frau.

Eine Frau geriet am 29. August wohl bei Lanzenhäusern BE ins Schwarzwasser, einem Fluss, der in die Aare mündet. Vier Tage später wurde die als vermisst Gemeldete in der Aare gefunden – über 30 Kilometer weiter flussabwärts, bei Aarberg BE.