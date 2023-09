Aarburg AG: Er wollte nicht auf Polizei hören, dann kam Diensthund Hailey

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Sonntag einen mutmasslichen Autoknacker geschnappt. Kurz nach 23 Uhr am Samstagabend meldete eine Anwohnerin, dass ein Mann im Quartier verdächtig aufgefallen sei, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Mann habe versucht, Fahrzeuge aufzumachen.