Bern: Darum gehen Hartgesottene auch noch im Oktober in die Aare

«Beim Kaltbaden versucht man, von einer Stresssituation in die Sicherheit zu gelangen. Man geht quasi von der Anspannung in die Entspannung über», sagt Jann (28).

Zugegeben, die Aare war im Oktober auch schon ein wenig kälter als jetzt. Doch auch bei einer Wassertemperatur von 17 Grad steigen nur die allerwenigsten Bernerinnen und Berner in den Fluss. Was treibt diese dazu, ins kalte Nass zu springen? 20 Minuten hat einigen Hartgesottenen auf den Zahn gefühlt.

«Beim Kaltbaden geht man quasi von der Anspannung in die Entspannung über», sagt Jann (28). Das Schwimmen bei niedrigen Temperaturen wirke sich positiv auf seine Atmung aus und lasse ihn zur Ruhe kommen – was gerade in seinem Beruf als Psychiatrie-Pflegefachmann wichtig sei. «Ich versuche deshalb, das Kaltbaden bewusst in meinen Alltag zu integrieren.»