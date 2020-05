Aktualisiert 21.04.2020 19:15

Corona-Lockerungen

SVP will Fitnessstudios und Kinos bald öffnen

Schneller zurück zur Normalität: Kantonsregierungen und die SVP machen Druck auf den Bundesrat, damit dieser seinen Exit-Plan neu schreibt.

von Martin Messmer

Der Bundesrat soll eine Öffnung aller Läden ab dem 27. April überprüfen. Das fordert der Aargauer Regierungsrat in einem offenen Brief an den Bundesrat. Der Regierungsrat bittet im am Dienstag veröffentlichten Schreiben den Bundesrat, im Zusammenhang mit den angekündigten Lockerungen der Schutzmassnahmen, nochmals die Situation des Detailhandels zu überprüfen.

Der Plan des Bundesrates für einen schrittweisen Ausstieg aus dem Corona-Lockdown gerät immer mehr in die Kritik. Nachdem die Fallzahlen seit Tagen sinken, wird der Ruf nach schnelleren Lockerungen immer lauter. Druck machen Kantone und die SVP.

Die Forderungen von Kantonsregierungen

Öffnung der Läden am 27. April: Der Bundesrat soll es dem gesamten Detailhandel erlauben, schon am 27. April und nicht erst am 11. Mai zu öffnen. Das verlangen etwa die Aargauer und die St. Galler Kantonsregierung. Sie befürchten Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Grossen und Kleinen. Der St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth (CVP) sagt: «Diese Wettbewerbsverzerrung wird enorm sein, wenn die Grossverteiler wieder ihr volles Sortiment verkaufen dürfen, die kleinen Detailhändler jedoch geschlossen sein müssen.»

Für Würth ist klar: Die Detailhändler wären organisatorisch in der Lage, ihre Läden schon am Montag wieder zu öffnen, auch wenn das Go des Bundesrates kurzfristig kommen würden.

Öffnung von Zoos oder Museen: Geht es nach der St. Galler Regierung, sollen auch Bibliotheken, Zoos und Museen bereits am nächsten Montag wieder öffnen dürfen. Diesen will der Bundesrat erst am 8. Juni erlauben, den Betrieb wieder aufzunehmen. Würth begründet die Forderung so: «In Zoos, Museen und Bibliotheken ist es problemlos möglich, die Hygiene- und Distanzregeln einzuhalten. Deshalb sollen sie ebenfalls schon zu den ersten gehören können, die wieder öffnen dürfen.»

Haltung der Volkswirtschaftsdirektoren

St. Gallen und der Aargau stehen mit ihren Forderungen nicht alleine da: «Es gibt eine Reihe von Kantonen, die diese Forderung teilen», schrieb Christoph Brutschin auf Anfrage, Regierungsrat aus Basel-Stadt und Präsident der Konferenz Kantonaler Volkswirtschafsdirektoren VDK. Diese Konferenz wird nun ebenfalls beim Bundesrat vorstellig: «Wir werden dort einbringen, dass verschiedene Kantone eine Angleichung beim Öffnungszeitpunkt fordern», sagt Brutschin.

Die Forderungen der SVP

Öffnung von Kinos, Fitnessclubs und Restaurants am 11. Mai: Aufs Tempo bei der Lockdown-Lockerung drückt auch die SVP, die ebenfalls am Dienstag Forderungen aufstellte: Da die Infektionskurve abflache und die Spitäler nicht überlastet seien, müsse der Bundesrat nun dringend dafür sorgen, dass die wirtschaftlichen Schäden nicht noch grösser würden, so die Partei in einer Mitteilung.

Die SVP-Vertreter in der Wirtschaftskommission des Nationalrates fordern deshalb, dass ab dem 11. Mai öffentlich zugängliche Einrichtungen, wie Einkaufsläden und Märkte, Museen, Bibliotheken, Kinos oder Fitnesszentren sowie Campingplätze oder mit Bahnen erschlossene Wandergebiete wieder öffnen dürfen. Dies unter Einhaltung der geltenden Distanz- und Hygienemassnahmen. Zudem sollen kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten wieder erlaubt sein.

Die SVP fordert zudem, dass auch die Gastrobetriebe ab dem 11. Mai wieder öffnen können Die Partei verlangt, die Lockerung in vier Etappen zu planen: Zuerst sollen Restaurants, Cafés, Bistrots und Gartenbeizen, danach Bars und Pubs und in einer dritten Etappe Diskotheken und zum Schluss Konzertlokale oder Streetfoodfestivals wieder öffnen können.