Der Kanton Aargau rief am Freitag die Notlage aus. Die Anzahl der Asylunterkünfte werde knapp. Doch wie sieht die Lage in den anderen Kantonen aus?

Asylunterkünfte : Aargau ruft Notstand aus – so prekär ist die Lage in anderen Kantonen

1 / 5 Der Regierungsrat des Kantons Aargau rief am Freitag die Notlage aus. Es gebe zu wenige Asylunterkünfte. 20min/Marvin Ancian Die Reserveplätze sollen noch bis Ende Februar reichen. 20Min/Celia Nogler Laut Pia Brugger Kalfidis, Leiterin des Kantonalen Sozialdienst Aargau, fehlt es an Unterkunftsplätzen und Personal. IMAGO/Lobeca

Darum gehts

Im Kanton Aargau werden die Asylunterkünfte knapp: Der Regierungsrat rief am Freitag die Notlage aus. Die Reserveplätze sollen noch bis Ende Februar reichen. «Die Situation ist äusserst prekär», sagt Pia Brugger Kalfidis, Leiterin des Kantonalen Sozialdienst Aargau, auf Anfrage von 20 Minuten. Insbesondere in den letzten Wochen sei die Anzahl Asylsuchender stark angestiegen. «Wir kommen der Nachfrage ressourcentechnisch schlicht nicht mehr nach.» Es fehle primär an Unterkunftsplätzen und Personal.

Brugger Kalfidis ist froh, dass die Notlage ausgerufen wurde: «Jetzt herrscht bezüglich der nächsten Planungsschritte Klarheit.» So werde der kantonale Sozialdienst in den kommenden Monaten weitere Unterkünfte wie Mehrfamilienhäuser, ehemalige Hotels und leerstehende Pflegeheime anmieten. «Im schlimmsten Fall könnte es auch zur Beschlagnahmung von privaten Liegenschaften kommen», so Brugger Kalfidis. Die Verhältnismässigkeit müsse bei einem solchen Schritt jedoch gewährleistet sein.

Auch andere Kantone am Anschlag

Wie eine 20-Minuten-Umfrage von rund 15 deutschschweizer Kantonen zeigt, befindet sich jedoch nicht nur der Aargau in einer angespannten Lage. So rief der Kanton Luzern bereits im November den Notstand aus. «Dieser Schritt ermöglichte es uns, schneller zu agieren und rasch auf benötigte Ressourcen zuzugreifen», sagt Regierungspräsident Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements. Wie lange der Notstand noch gelten werde, bleibe offen.

Auch im Kanton St. Gallen ist die Situation prekär. «Wenn das Niveau der Asylgesuchseingänge gleich bleibt, werden wir relativ schnell keine Unterkünfte mehr haben», sagt Jürg Eberle, Sprecher des Migrationsamts des Kantons.



Der Kanton Zürich schlug kürzlich ebenfalls Alarm. «Wir nähern uns in den Gemeinden der Belastungsgrenze», sagte Kantonsrat Jörg Kündig an einer Pressekonferenz im Dezember. «Wir wissen nicht mehr, wo wir die Asylbewerbenden und die Geflüchteten unterbringen sollen.»

Eröffnung von weiteren Plätzen geplant

Die Kantone Schaffhausen, Basel-Stadt, Bern, Thurgau und Zug vermelden momentan genügend Reserveplätze. So sagt Gundekar Giebel, Leiter Kommunikation Kanton Bern: «Der Notstand steht zurzeit nicht zur Diskussion.» Den aktuellen Prognosen zufolge gäbe es genügend Plätze bis Ende Mai.

Im Kanton Thurgau herrscht laut Sprecher Thomas Walliser Keel zwar kein Notstand, die Lage sei aber herausfordernd. «Um für die weitere Entwicklung gewappnet zu sein, ergreifen wir verschiedene Massnahmen, um mehr Plätze zu schaffen.»

Verdreifachung der Asylgesuchszahlen

Laut Samuel Wyss, Sprecher des Staatssekretariats für Migration SEM, beträgt die Auslastung in den Zentren des Bundes aktuell 67 Prozent. «Die momentane Situation und die zu erwartende Entwicklung in der nächsten Zeit machen es nötig, zusätzliche Ressourcen im Unterbringungs- und Personalbereich zu mobilisieren.» Bis Ende 2022 hätten rund 75’000 Geflüchtete in der Schweiz um Schutz gesucht, bis zum Frühjahr 2023 erwartet das SEM zwischen 7500 und 12’000 weitere Personen.

Zusätzlich sei ab August 2022 auch die Zahl der Asylsuchenden stark angestiegen. «Verglichen mit dem Frühjahr 2022 haben sich die Zahlen fast verdreifacht», so Wyss.