Erfahrungen gesammelt

Wie der Regierungsrat schreibt, konnten die Schulen bereits in den vergangenen Monaten, wegen Quarantänen in vereinzelten Klassen, Erfahrungen sammeln. Somit seien die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerschaft auf einen möglichen Fernunterricht vorbereitet.

Der Regierungsrat weist darauf hin, dass zwei der sechs angeordneten Wochen in die Sportferien fallen. Somit halte sich der ausfallende Präsenzunterricht in Grenzen, heisst es in der Mitteilung. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit bei ihren Schulen ein Gesuch für einen Arbeitsplatz an der Schule für die Dauer des Fernunterrichts zu stellen.