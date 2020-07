Durch Zufall entdeckt

Aargauer Juniorentrainer tauschte hunderte Kinderpornos

Ein 50-Jähriger muss wegen Kinderpornografie in eine Therapie. Er hatte jahrelang Fussballjunioren trainiert.

Begonnen hatte alles, als der Verurteilte arbeitslos wurde, wie es im Artikel heisst. Zuerst waren es harmlose Bilder von Buben in Badehosen, dann folgten Fotos ohne Badehosen in aufreizender Stellung und schliesslich Praktiken, die sich kaum in Worte fassen lassen. «Ich habe nicht gemerkt, wie viel Leid in den Bildern steckt, die ich mir anschaute. Indirekt habe ich jedes Kind ein zweites Mal missbraucht», sagt er in einem Gespräch mit der Zeitung.