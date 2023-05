Aargau: Aargauer Kantonspolizei und fedpol entlarven tausende Pädokriminelle

Pädokriminelle verstecken sich hinter Pseudonymen und agieren so im Internet. Sie tauschen Daten und verbreiten illegales pornografisches Material. Im Jahr 2012 erhielt Fedpol erste konkrete Hinweise darauf, dass eine im Kanton Aargau wohnhafte Person unter dem Pseudonym «Ninja Turtle» über Gigatribe illegales pornografisches Material verbreitete.

Die Plattform Gigatribe biete unkomplizierten, unbegrenzten und vor allem anonymen Austausch von Daten an, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung am Dienstag. Die Plattform nutzte auch «Ninja Turtle» zur Verbreitung und zum Tausch von illegalem pornografischem Material mit zahlreichen anderen Personen.