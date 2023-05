Autoposer: Aargauer Kantonspolizei zieht sieben Autoposer aus dem Verkehr

Während einer knapp vierstündigen Kontrolle in Aarau legte die Kantonspolizei Aargau am Samstag ein Augenmerk auf spezielle Fahrzeuge, die abgeändert oder manipuliert waren und dabei übermässigen Lärm verursachten.

Die Polizei kontrollierte in diesem Zusammenhang mehrere Fahrzeuge und musste davon deren sieben vorläufig sicherstellen. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau am Sonntagvormittag in einer Mitteilung. Hierbei handelte es sich um illegale Manipulationen oder Abänderungen in Form von Tieferlegungen, technischen Änderungen der Abgasanlage sowie nicht zugelassenen Fahrzeugteilen.