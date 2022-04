Sie nannte Russen «Nazis» : Aargauer Kulturzentrum zeigt Ukrainerin wegen Rassendiskriminierung an 

Unter anderem geht es bei den Vorwürfen um Äusserungen in einem Facebook-Video: Darin sagt Huggenberger, dass das Museum Burghalde in Lenzburg AG die Bezeichnung «russisch» aus ihrer Einladung zum Osterkonzert gestrichen hätte und begrüsst dies.

Unter anderem soll sie laut Strafantrag Kommentare wie «Tod für die Russen» oder «seid verdammt und eure Kinder sollten verdammt sein, sowie eure Enkel» platziert haben. Die Aussagen seien aggressiv und für in der Schweiz wohnhafte Russen verletzend, so der Verein Rodnik. Ebenfalls wird in der Strafanzeige ein Video erwähnt, in dem Huggenberger schliesst mit «Ehre der Ukraine, Tod den russischen Nazis und Faschisten». Die Aussage sei ein öffentlicher Aufruf zu Gewalt und Hass gegen Russen.