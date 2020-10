«Wir haben keine Kapazität mehr» Aargauer Labor-Mitarbeiter schlagen Alarm

Die Maschinen liefen praktisch 24 Stunden am Stück, die Mitarbeiter machen Überstunden und leisten Freiwilligenarbeit, prangert der Brief die Zustände an.

«Wir sind schon längst überfordert, wir werden überrannt mit Proben und es wird immer noch schlimmer» schreiben die Mitarbeiter in einem offenen Brief.

Das Labor des Kantonsspitals Aarau läuft am Limit. Seit die Fallzahlen wieder stark gestiegen sind, kommt das Labor kaum mehr nach mit der Auswertung der Tests. Das schreibt das Laborteam in einem öffentlichen Brief, wie die « Aargauer Zeitung » berichtet.

«Wir können einfach nicht mehr bewältigen»

Die Realität sei eine andere: Weil die Auswertung eines Corona-Tests eine zeitintensive und hochkomplexe Angelegenheit sei, seien Mitarbeiter und Maschinen gleichermassen am Anschlag: «Die Geräte laufen mittlerweile fast 24 Stunden ohne Pause. Es grenzt fast an ein Wunder, dass sie immer noch so funktionstüchtig sind und den Geist nicht aufgeben!», halten die Labormitarbeiter im Brief fest.