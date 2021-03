Es i st ein Mysterium: Auf der ganzen Welt tauchen immer wieder Monolithen auf, und sie plötzlich versch w inden sie w ieder. Einer hat letzten Dezember auch den Weg in den Aargau gefunden. Beim Schloss Liebegg in Gränichen stand plötzlich auch ein Monolith. Viel wurde darüber gerätselt, wer diese Säulen auf der ganzen Welt platzierte. Im Fall vom Monolith in Gränichen waren es drei Aargauer Freunde, die die Säule dort hinstellten . Mittlerweile könnte der Stein aber auch in irgendeinem Garten stehen : Der Monolith wurde nämlich versteigert, wie die Auktionsplattform Ricardo bestätigt.