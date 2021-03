1 / 2 «Bei Sonnenschein dröhnen die Motoren im ganzen Kanton», schreibt die Kantonspolizei Aargau am Sonntag in einer Mitteilung. Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte, g ab es am Wochenende 16 Verzeigungen, neun Führerausweisentzüge und zwei Fahrzeugsicherstellungen.

Die Aargau er Polizei führte am Wochenende mehrere Kontrollen durch. «Bei Sonnenschein dröhnen die Motoren im ganzen Kanton», schreibt die Kantonspolizei Aargau am Sonntag in einer Mitteilung. So stand am Freitag ein Lasermessgerät auf der Böhlerstrasse in Schöftland im Einsatz. Vier Auto fahrer und ein Motorradfahrer wurden im Ausserortsbereich mit Geschwindigkeiten von brutto 116km/h bis 141km/h geblitzt. Erlaubt sind hier 80 km/h.

Am Samstagvormittag wurde dann im Ausserortsbereich in Würenlos der Verkehr gemessen. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, erstreckten sich d ie Geschwindigkeitsüberschreitungen von 38km/h bis 65km/h. Ein Töfffahrer und drei Autofahrer mussten den Führerausweis auf der Stelle abg eben. D as Auto des « Spitzenreiters » wurde sichergestellt.

Ebenfalls am Samstag w urde die Passstrasse zum Benkerjoch auf der Fricktalerseite in den Fokus genommen. Es resultierten zwei Schnellfahrer mit dem Auto, zwei Schnellfahrer mit dem Motorrad und eine Verzeigung nach Raserartikel für einen Motorradfahrer. Letzterer war mit 74km/h fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. D as Motorrad wurde sichergestellt.