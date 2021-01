Die Zahl der Verkehrstoten ist im Kanton Aargau auf einen historischen Tiefstand gefallen. Am Freitag blickte die Kantonspolizei Aargau auf das Jahr 2020.

Am Freitag blickte die Kantonspolizei Aargau auf das Jahr 2020. «Unser Polizeibestand hinkt im schweizerischen Vergleich nach » , sagt e Polizeidirektor Egli Dieter in einer digitalen Medienkonferenz . Der Handlungsbedarf sei für ihn nach wie vor klar: «Wenn die Aargauer Kantonspolizei das immer komplexer werdende Alltagsgeschäft bewältigen und dabei auch in ausserordentlichen Situationen einsatzfähig sein soll, dann muss sie personell verstärkt werden.» Der Aufbau der letzten Jahre reiche dabei nicht aus.