Bundesgericht: Aargauer Sex-Guru Max H. bleibt verwahrt

Der selbst ernannte Aargauer Sex-Guru Max H. hat mehrere Frauen oral so heftig penetriert, dass diese beinahe erstickten. Wegen mehrfacher sexueller Nötigung und des Ausnützens einer Notlage wurde er 2018 zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Ausserdem musste er Schadenersatz- und Genugtuungszahlungen in Höhe von rund 70’000 Franken an die fünf Hauptklägerinnen zahlen. 2022 wurde er verwahrt.



Dagegen wehrte sich der heute 70-Jährige. Nun hat das Bundesgericht seine Beschwerde abgewiesen, wie aus einem Urteil vom Freitag hervorgeht. Der verurteilte Sexualstraftäter zeige bis heute keine Einsicht.