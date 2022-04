Nach Covid-Infektion: Aargauer Topmodel wirbt auf Instagram für fragwürdige Sauerstoff-Kur

1 / 8 Das Model bewirbt auf Instagram eine dreiwöchige Sauerstofftherapie. Instagram/anjaleuenberger Mitte April berichtete Anja Leuenberger, dass sie sich mit Covid-19 angesteckt hatte. Instagram/anjaleuenberger Fünf Tage lang sei sie mit schwerem Fieber im Bett gelegen, habe kaum atmen oder stehen können. Sie sei nur knapp vor einer Einlieferung ins Spital gestanden. Instagram/anjaleuenberger

Darum gehts Drei Wochen nach ihrer Infektion mit Covid-19 hat das Schweizer Topmodel Anja Leuenberger immer noch mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen.

Betroffenen Followerinnen und Followern mit ähnlichen Problemen rät sie nun, eine umstrittene Sauerstofftherapie zu machen, die mindestens 640 Franken kostet.

Lungenarzt Christian Clarenbach rät von solchen «fragwürdigen Therapien» ab. Er weist darauf hin, dass bei einem relevanten Sauerstoffmangel die Krankenkasse die Therapiekosten übernimmt.

Das Schweizer Topmodel Anja Leuenberger (29) steckte sich vor wenigen Wochen mit Covid-19 an. «Zwei Jahre hatte ich Glück, nun hat mich dieser Virus auf schlimmste Weise erwischt», schreibt sie am 14. April in einem Instagram-Post. Fünf Tage lang sei sie mit schwerem Fieber im Bett gelegen, habe kaum atmen oder stehen können. Sie sei nur knapp vor einer Einlieferung ins Spital gestanden.

Wie die 29-Jährige nun berichtet, leide sie zwei Wochen später noch immer stark an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Auf Instagram berichtet sie ihren knapp 90’000 Followerinnen und Followern, dass sie Mühe mit der Atmung habe und sie bereits das Sprechen langer Sätze stark erschöpfe. «Einen Hügel hinauf laufen fühlt sich an wie ein Marathon», so die Aargauerin. Betroffenen Followerinnen und Followern mit ähnlichen Problemen empfehle sie eine dreiwöchige Sauerstoff-Kur. Das Produkt, ein Sauerstoffkonzentrator, sowie der Firmenname sind in zwei Storys gut sichtbar platziert.

Teures Versprechen

Die «Sauerstoff-Vital-Kur», laut dem Hersteller MediCur AG «eine bewährte Behandlungsweise von fast befremdlicher Universalität», ist allerdings nicht ganz billig: Die von Leuenberger beworbene Maschine kostet 4500 Franken, eine dreiwöchige Heimkur schlägt mit Preisen zwischen 640 und 1240 Franken zu Buche.

Die angepriesenen Vorteile sind aber mannigfaltig: Versprochen wird etwa eine Senkung der Gefährlichkeit von Krankheiten im Alter, eine Senkung des Risikos von Operationen bei älteren Patienten, eine Beschleunigung der Heilung bei Brüchen und Wunden oder eine Milderung rheumatischer Erkrankungen.

Sauerstofftherapie von Krankenkasse gedeckt

Christian Clarenbach, Leitender Arzt in der Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Zürich, zweifelt den Nutzen der Therapie an: «Die angepriesenen Vorteile der ‹Sauerstoff-Vital-Kur› beruhen aus meiner Sicht auf keiner belastbaren Evidenz.» Hinzu komme, dass ein relevanter Sauerstoffmangel nach einer Covid-Infektion fast nur bei Patienten vorkomme, die auf der Intensivstation gelegen seien. Allfällige bemerkte Verbesserungen bei Betroffenen könnten auch auf einem Placebo-Effekt beruhen.

Eine Sauerstofftherapie werde darum auch nur bei Betroffenen eingesetzt, bei denen tatsächlich ein Sauerstoffmangel vorliege, sagt Clarenbach. Das könne nach einer schweren Covid-Infektion der Fall sein und werde dann von der Krankenversicherung bezahlt. «Wir haben eine Verantwortung dafür, dass aufgrund ihrer Gesundheitssituation verzweifelte Patienten nicht über den Tisch gezogen werden und solche fragwürdigen Therapien beginnen, die sie schlussendlich selber bezahlen müssen», sagt Clarenbach. Wichtig sei eine Untersuchung beim Hausarzt, wenn nach einer Covid-Infektion anhaltende Symptome bestünden.

Linderung von Symptomen?

Leuenberger will sich auf Anfrage von 20 Minuten nicht zur Kritik äussern. MediCur bestätigt, dass es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass die komplementärmedizinische Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach einer Covid-Infektion oder bei Long Covid nützt. «Durch viele Nachfragen von betroffenen Patienten haben wir aber festgestellt, dass die Kur die kurz- und langfristigen Long-Covid-Folgen deutlich lindern kann.»

Anja Leuenberger habe das Produkt auf «freundschaftlicher Basis» erhalten und dürfe die Kur drei Wochen kostenlos ausprobieren. «Es besteht keine Vereinbarung oder ähnliches, die Erwähnung auf Instagram erfolgt auf freiwilliger Basis», so MediCur.