Baden AG: Aargauerin (22) weist bei SBB-Kontrolle GA der Schwester vor – SBB zeigt sie an 

Die SBB zeigten die Frau anschliessend an.

Die SBB zeigte die Frau anschliessend an.

Das ist passiert

Eine 22-jährige Aargauerin war im Dezember 2022 auf der Strecke von Baden in Richtung Glanzenberg unterwegs. Vor der Haltestelle Killwangen-Spreitenbach kam es zu einer Billettkontrolle der SBB. Die Frau zeigte auf Anfrage des Kontrolleurs ein Generalabonnement (GA) der SBB auf ihrem Mobiltelefon vor. Nur: Weil der Kontrolleur vermutete, dass es sich nicht um ihr GA handelte, verlangte er zusätzlich einen Ausweis.

So reagierte die SBB

Wie aus einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Aargau zu entnehmen ist, zeigte die SBB die Frau an. Dies, weil das Generalabonnement eigentlich ihrer Schwester gehörte, wie Argoviatoday berichtet. Demnach sei der Kontrolleur misstrauisch geworden, weil das von der Beschuldigten vorgezeigte GA zum Tatzeitpunkt gesperrt und damit ungültig war.

So fällt die Strafe aus

Die Aargauerin aus dem Bezirk Zurzach kassierte nun eine bedingte Geldstrafe von 2000 Franken. Zudem muss sie eine Busse von 400 Franken sowie Gebühren in Höhe von 810 Franken zahlen. Was wohl aber am meisten schmerzt: Das Urteil wird im Strafregister eingetragen.