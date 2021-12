Im Zug sexuell belästigt : Aargauerin erlebt im ÖV sexuelle Belästigung

Die 23-jährige Jessica wurde im Zug nach Zürich sexuell belästigt. Die Aargauerin erzählt ihre Geschichte.

Als Jessica sich vergangenen Sommer mit ihren Freunden zum Brunch treffen will, nimmt sie den Zug nach Zürich : « Ich sass also am Handy und da habe ich plötzlich im Augenwinkel etwas im Hintergrund gesehen. Es war eine Bewegung. Ich habe dann hochgeschaut und den Mann gesehen, wie er mich richtig angestarrt hat. Dabei hat er sich selbst befriedigt. »

Schockiert über die Situation tut sie erst gar nichts, schaut wieder weiter aufs Handy und realisiert nicht, was sie gerade gesehen hat. Als sie ein weiteres Mal hinschaut, nimmt sie ihren Mut zusammen, steht auf und geht . « Als ich aufstand, hat er nur einen Kussmund gemacht und mich angestarrt », erinnert sich Jessica. Sie suchte sich dann im nächsten Abteil eine Frau, zu der sie sich setzen konnte. Sie war sehr aufgewühlt und hat stark gezittert. Jessica berichtete der Frau, was eben geschehen ist und sie half ihr, sich langsam wieder zu beruhigen und sich wieder sicher zu fühlen.

Solche sexuellen Übergriffe sind im öffentlichen Verkehr keine Seltenheit. Gemeldet werden sie allerdings selten. Meist aus Angst oder der Befürchtung, dass man übertreibt oder etwas falsch interpretiert. Anna-Béatrice Schmaltz ist Mitglied der feministischen Friedensorganisation CFD und koordiniert die Bewegung « 16 Tage gegen Gewalt an Frauen » . Sie weiss, wie Frauen in Jessicas Lage reagieren sollten. Wichtig sei, dass die Person gesiezt wird. Das stellt Distanz her und signalisiert den Personen im Umfeld, dass man die Person nicht kennt. Man kann auch lautstark die Person auffordern aufzuhören. So erhöht man die Chancen, dass jemand im Umfeld aufmerksam wird und zur Hilfe kommt. Auch die Polizei zu informieren sollte man als Mittel erwägen, auch wenn dies im Moment vielleicht als etwas zu drastisch vorkommen mag.