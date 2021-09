Sie hatte noch vieles vor : Aargauerin gewann 184 Millionen, blieb bescheiden und ist jetzt gestorben

Dank Euromillions wurde eine Schweizer Serviceangestellte vor drei Jahren steinreich. Eigentlich wollte sie mit ihrem Ehemann bald auf Reisen gehen – doch es kam alles anders.

Die 50-Jährige gewann im Oktober 2018 den Megajackpot von 183,9 Millionen Franken bei Euromillions. Die Aargauerin kam aus bescheidenen Verhältnissen. Obwohl sie durch einen Umzug in eine Steueroase hätte viel Geld sparen können, blieb sie ihrem Wohnort treu. «Ich will hierbleiben», sagte sie damals. Auch ihren Job als Serviceangestellte gab sie nicht auf.

Die Millionengewinnerin war mit einem Deutschen verheiratet. Der 59-Jährige sagte am Montag gegenüber dem «Blick» , dass seine Frau «am 1. September verstorben ist». Der Krebs, den sie wohl schon seit letztem Herbst gehabt habe, sei Anfang 2021 dann «richtig ausgebrochen». Chemotherapien in der Schweiz und Deutschland blieben laut Witwer erfolglos.

Eigentlich hätten die beiden noch viel vorgehabt. «Reisen und das Leben geniessen», sagt er gegenüber der Zeitung. Dazu komme es jetzt leider nicht mehr. «Ich habe sie so geliebt und vermisse sie sehr.» In dem Haus, das sie sich bauen liessen, will er leben bleiben. Zudem soll jedes Jahr ein gewisser Betrag an gemeinnützige Vereine fliessen. Wie viel von den Millionen übrig sei, wisse er indes nicht. Dass sei für ihn auch nicht wichtig. «Ich hätte lieber meine Frau zurück.»