Tina Umbricht und Din Omerhodzic sind offiziell ein Paar

Am Sonntag postete die DSDS-Kandidatin aus dem Aargau ein romantisches Video auf Instagram und machte damit ihre Liebe zu dem Medizinstudenten publik. «Du bist der erste Mann, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich liebe dich!», schwärmte sie.

Am Samstagabend schafften sowohl Din als auch Tina den Einzug in die DSDS-Live-Shows und somit in die Top Ten.

Musikalisch läuft es rund bei Tina Umbricht: Am Samstagabend hat die Aargauerin den Eintritt in die Live-Shows von «Deutschland sucht den Superstar» geschafft und gehört somit zu den Top Ten der diesjährigen Staffel. Doch auch privat hat die Aargauerin Grund zum Strahlen: Sie ist frisch verliebt.

Der neue Mann an ihrer Seite ist DSDS-Kandidat Din Omerhodzic. Die 23-Jährige teilte einen Clip mit niedlichen Szenen, in denen sie turtelnd und knutschend mit ihrem neuen Herzblatt zu sehen ist. «Du bist der erste Mann, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich liebe dich!», schwärmte sie zum Video. Auch der 24-Jährige zeigt sich im Netz nicht weniger verliebt. Zu einem Pärchenbild titelte der Medizinstudent: «Ich liebe dich.»

Bei DSDS bleiben Tina Umbrecht und Din Konkurrenten

Tinas Liebster dürfte dem DSDS-Publikum durchaus kein Fremder sein. Schon während des Auslands-Recalls in Italien sorgte Din immer wieder für Aufsehen. So wurde der 24-Jährige eng umschlungen mit seiner Mitstreiterin Emine Knapczyk (19) im Bett erwischt. Diese Umarmung sei jedoch rein freundschaftlich gewesen, betonte der Sänger in der Show. Sein Herz hatte er zu dieser Zeit offenbar längst an die Aargauerin verloren.