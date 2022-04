Aargauerin Tina Umbricht schafft es bei DSDS in die Top Ten

Die Sängerin performte am vierten und finalen Set des Auslands-Recalls in Italien den Song «Runaway Baby». Mit ihrem Auftritt konnte sie die Jury überzeugen und steht nun in den DSDS-Live-Shows.

Sie hat es am Samstagabend in die Top Ten der diesjährigen DSDS-Staffel geschafft: Die Aargauerin Tina Umbricht (23).

Am Samstagabend schaffte sie mit dem Song «Runaway Baby» von Bruno Mars den Einzug in die Live-Shows.

Dieses Jahr hat die 23-Jährige erneut an der Castingshow teilgenommen – und steht jetzt in den Top Ten.

Es ist geschafft: Tina Umbricht steht in den Top Ten der diesjährigen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar». Am Samstagabend ist der Schweizerin zusammen mit neun anderen Sängerinnen und Sängern der Einzug in die DSDS-Live-Shows gelungen.

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten kämpften in der neuesten Folge der Castingshow um den Einzug in die Top Ten. Juror Florian Silbereisen (40) verkündete ihnen gleich zu Beginn das finale Set und die Songs: Alle werden solo singen. Bevor die letzten Performances in der Idylle des Amphitheaters in Lecce (Italien) starteten, erwartete die Sängerinnen und Sänger noch ein Umstyling. Vier der Teilnehmenden durften zudem mit ihren Liebsten zuhause telefonieren – dann ging es los.