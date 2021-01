Was der Freestyle-Skier Andri Ragettli kann, hat auch der vierjährige Aaron gewagt. Ein Video zeigt, wie der Bub in Flims mehrere Meter durch die Luft fliegt und im frischen Schnee landet. Die Aufnahme des Zürcher Fotografen und Vaters Dominik Orth geht derzeit auf Instagram viral und macht auch in den britischen und Medien die Runde und schaffte es auch in eine TV-Show in Los Angeles.