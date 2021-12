«Persönliche Gründe» : Aaron Carter trennt sich nach Geburt des ersten Kindes von Verlobten

Er sei nun «Single Dad», schreibt der US-Sänger Aaron Carter auf Twitter, nachdem er die Trennung von seiner Verlobten Melanie Martin bekannt gegeben hat.

Aaron Carter will sich als alleinerziehender Vater um seinen Sohn Prince kümmern.

US-Sänger Aaron Carter («I Want Candy») hat sich eine Woche nach der Geburt seines ersten Kindes von seiner bisherigen Verlobten Melanie Martin getrennt. Aus «persönlichen Gründen» gehe man getrennte Wege, schrieb der 33-Jährige am Dienstag auf Twitter. In mehreren Botschaften beklagte sich der jüngere Bruder von «Backstreet Boys»-Sänger Nick Carter (41) über angebliche Lügen und Einmischungen seiner Familie. Seiner Ex-Verlobten warf er vor, heimlich Kontakt mit seiner Zwillingsschwester Angel zu unterhalten.