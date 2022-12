Aaron Carters Sohn Prince soll alleiniger Erbe werden

1 / 5 Aaron Carters Sohn Prince soll alleiniger Erbe seines Vermögens werden. Instagram/missmelantiemartin Aarons Mutter Jane Carter gibt bekannt, dass sich die Familie auf diese Lösung geeinigt habe. So hätte es Aaron gewollt, meint sie. Getty Images for WE tv Auch Carters Ex und Mutter von Prince hat sich gewünscht, dass ihr Sohn finanziell abgesichert werde. Instagram/missmelaniemartin

Darum gehts Aaron Carter verstarb völlig überraschend im Alter von 34 Jahren.

Der Sänger hinterliess kein Testament.

Sein einjähriger Sohn soll nun alleiniger Erbe werden.

Die News, dass Aaron Carter Anfang November tot in seiner Wohnung in Kalifornien aufgefunden wurde, schockierte die Welt. Seine Familie trauerte um den plötzlichen Verlust – trotz des schlechten Verhältnisses, dass Aaron insbesondere zu seinem Bruder und Backstreet-Boys-Mitglied Nick Carter (42) hatte. Der Sänger hinterliess kein Testament, was in den vergangenen Wochen zu Diskussionen in der Familie Carter führte. Wer soll das hinterlassene Vermögen erben? Aarons Mutter sorgt nun für Klarheit.

So soll das gesamte Erbe, welches sich auf über eine halbe Million Franken in Immobilien und privaten Besitztümern beläuft, komplett an seinen Sohn Prince gehen. Dieser feierte kürzlich seinen ersten Geburi – ohne seinen Vater. Gegenüber «TMZ» bestätigt Jane Carter, dass sich die Familie auf diese Lösung geeinigt habe. Die Carters hätten das Geld nicht nötig und Aaron hätte es auch so gewollt.

Aarons Ex nicht an Beerdigung anwesend

Diese Entscheidung entspricht auch dem Willen von Princes Mutter, Melanie Martin (30). In einem Interview mit «US Weekly» meinte die Ex von Aaron, dass sie keinen Streit mit der Familie um das Erbe möchte. Sie hoffe aber, dass ihr Sohn gut versorgt sein werde. Zudem möchte sie, dass zwischen ihr und der Familie kein böses Blut herrsche. Jedoch werde sie gemäss «TMZ» nicht an den Feierlichkeiten im Frühjahr teilnehmen, an denen Aarons Asche in Florida im Ozean verstreut werde.

Laut Jane sei Martin aber selbst schuld am schlechten Verhältnis zum Rest der Familie. Martin besitzt das alleinige Sorgerecht über Prince. Weder Jane noch der Rest der Carters habe ihn aber bis jetzt kennen lernen dürfen. Die 63-Jährige würde sich darüber freuen, eine Beziehung zu ihrem Enkel aufbauen zu können.

Carters Todesursache wurde bis jetzt nicht bekannt gegeben. Erste Erkenntnisse deuten aber auf eine Überdosis hin. Bis die Ergebnisse der Obduktion und der toxischen Untersuchung vorliegen, dauert es aber wohl noch Monate. Der Sänger und Schauspieler kämpfte jahrelang mit Drogenmissbrauch und psychischen Problemen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen