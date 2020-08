Startschuss verschoben

Ab 1. Oktober flitzt der Puck

Die Schweizer Eishockey-Saison 2020/21 beginnt in rund eineinhalb Monaten. National- und Swiss League nehmen ihren Spielbetrieb Anfang Oktober auf.

Am 1. Oktober geht es in der Schweiz wieder los mit Eishockey.

Schweizer Eishockeyfans dürfen sich den 1. Oktober dick anstreichen in der Agenda. Dann beginnt die Saison in der National- und Swiss League. Dies hat die Ligaversammlung am Freitag entschieden.