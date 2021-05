Konzert am 2. Juli 2022 - Ab 10 Uhr gibts Tickets für Billie Eilish im Zürcher Hallenstadion

Am 30. Juli (2021, also dieses Jahr) erscheint die zweite Platte «Happier Than Ever» der US-Amerikanerin. Ihr Debüt, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» stieg Anfang April 2019 in der Schweiz (und in gefühlt jedem zweiten Land auf dieser Erde und wohl auch auf dem Mars) auf Platz eins ein und hat die Hitparade seither nicht mehr verlassen. Aktuell befindet es sich auf Rang 23.