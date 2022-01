Das Ende von Premier Johnson? : Ab 13 Uhr könnt ihr zusehen, wie Boris Johnson auf den Deckel kriegt

Bislang hat er sich zu den neusten Vorwürfen in Schweigen gehüllt. Doch heute Mittag steht für Boris Johnson die wöchentliche Befragung des Premierministers im Parlament an. Er wandelt auf ganz dünnem Eis.

«Es ist meine Party, und ich lüge, wann ich will»

Auch für die Konservativen ist es unhaltbar, sollte der Premier, der für die Festlegung der Covid-19-Politik verantwortlich ist, an dieser Party teilgenommen haben. So titelt selbst der konservative, üblicherweise der Regierung nahestehende «Telegraph» am Mittwoch: «Johnson verliert Unterstützung der Tories». Die «Sun» bezichtigt den Premier der Lüge mit der Titelzeile «It’s my party and I’ll lie low if I want to» («Es ist meine Party und ich lüge, wann ich will»).