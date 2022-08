Zürich: «Wir freuen uns nach der Corona-Pause extrem auf die Street Parade»

Eine der grössten Technopartys der Welt geht am Samstag in die 29. Runde. Auf der 2,4 Kilometer langen Strecke ums Seebecken rollen ab 14 Uhr 26 Love Mobiles vom Utoquai über den Bürkliplatz bis in die Enge. Bereits ab 13 Uhr spielen bis Mitternacht internationale und nationale DJs auf acht Bühnen ihre Sets. 20 Minuten ist live vor Ort und hält dich im Ticker auf dem Laufenden.