Point de Presse zur Ukraine: «Bisher haben wir etwa 43'000 Asylgesuche erhalten»

«Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass kurzwährende Aufenthalte bei Privaten sich nicht bewähren», so Szöllösy. Ein schneller Wechsel bringe sehr viel Unruhe, da beispielsweise Kinder die Schule mehrmals wechseln müssen. «Es gibt einen beträchtlichen Aufwand für alle Beteiligten und trägt nicht zur Stabilisierung der Betroffen selbst bei.» Man müsse den Schutzsuchenden besser kommunizieren, dass die Unterschiede zwischen den Kantone auch nicht immer so gross seien. «Wer im Aargau untergebracht ist, kann seine Verwandten in Zürich mit kleinem Aufwand besuchen», umschreibt Szöllösy die Situation.