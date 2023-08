Gotthardunfall: Entgegenkommender Zugführer meldete vor Bellinzona Rauchentwicklung beim Unfallzug

In der Nacht vom 22. August auf den 23. August, soll der Gotthard-Basistunnel für den Güterverkehr wiedereröffnet werden, wie Zeitungen von CH Media am Mittwoch mit Bezugnahme auf eine informierte Quelle berichteten. Jedoch werden demnach Personenzüge noch für einen längeren Zeitraum den Umweg über die Bergstrecke in Kauf nehmen müssen. Bisher unklar ist, wie lange die Strecke unbefahrbar sein wird.