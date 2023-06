Netflix: Ab 15. Juni – «Black Mirror» geht in die sechste Runde

Wie auch in den vorangehenden Staffeln soll in der sechsten jede Folge abgeschlossen sein und für sich stehen.

Mit der sechsten Staffel geht «Black Mirror» am 15. Juni in die nächste Runde.

Die dystopische Serie «Black Mirror» über mögliche Folgen der Digitalisierung kehrt in zwei Wochen zurück. «Charlie Brookers düstere und satirische Anthologieserie ist zurück und erfindet sich in gewohnter Manier mit jeder Folge neu», kündigte Netflix an. Was Unvorhersehbarkeit und Wendungen angehe, sei die Staffel unschlagbar.