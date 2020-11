Das wars : Ab 2021 gibt es den Kult-Ort Fucking nicht mehr

Die 100-Einwohner-Gemeinde Fucking in Oberösterreich ist aufgrund ihres Namens weltweit bekannt. 2021 weicht der bereits seit dem Jahr 1070 belegte Name.

Fucking ist zwar nur ein kleiner Ortsteil in der Gemeinde Tarsdorf, der oberösterreichische Ort ist aufgrund seines Namens aber weltbekannt. Nachdem sich der Name erst in ausländischen Medien und dann auf sozialen Netzwerken verbreitet hatte, reisten scharenweise Touristen an, um sich vor den Ortstafeln der Gemeinde knipsen zu lassen. Weil die Schilder auch massenhaft gestohlen wurden wurden sie einbetoniert und verschweisst.