SRF überträgt ab 2024 wieder Live-Spiele der Champions League

Live-Spiele der Champions League kehren zu SRF zurück ab der Saison 2024/2025. Die SRG hat im Wettbieten um die Sublizenzrechte CH Media ausgestochen. Ein Spiel pro Runde wird jeweils am Mittwoch live auf SRF, RTS, RSI und auf den Onlineplattformen zu sehen sein. Die Rechte für den Final hat sich der Sender direkt von der Uefa gesichert. Insgesamt soll SRF 17 Spiele pro Saison übertragen. Falls ein Schweizer Team die Playoff-Phase erreicht, wird die SRG zusätzlich zwei Spiele live zeigen, heisst es in einer Mitteilung der SRG.

Verwunderung bei CH Media

Bei CH Media bedauert man, die Rechte nun verloren zu haben. «Das Angebot der SRG war offenbar unschlagbar hoch. Dass das gebührenfinanzierte Fernsehen so hohe Beträge für Sportrechte ausgibt, erstaunt uns», heisst es in einer Mitteilung. Nach eigenen Angaben hat CH Media für das neue Rechtepaket gar mehr Geld geboten, als für den aktuellen Zyklus. «Es ist irritierend, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen private TV-Anbieter in einem Bereich konkurrenziert, den Private ebenso gut abdecken können», heisst es weiter.