In Singapur brauchst du ab 2024 keinen Reisepass mehr

Reisen ganz ohne Bordkarte und Pass – das plant der Singapore Changi Airport ab 2024. Ist das in Zukunft auch am Flughafen Zürich denkbar? Wir haben nachgefragt.

In Singapur können Passagiere ab 2024 dank neuen Technologien ganz ohne Reisepass und Bordkarte verreisen.

In der Reisehektik gehen schnell einmal Dinge vergessen. Da hofft man, dass am Schluss nicht die Reiseunterlagen oder der Pass auf dem Küchentisch liegen bleiben. Doch genau diese brauchst du künftig nicht mehr zum Fliegen – vorausgesetzt, du reist über den Flughafen in Singapur.

Was geht bei dir am ehesten vergessen, wenn du in die Ferien gehst? Ich habe tatsächlich schon mal meinen Pass oder die Reiseunterlagen zu Hause vergessen. Mein Handy! Der Hausschlüssel, die Brille oder wichtige Medikamente. Ich habe es auch schon geschafft, mit offenem Fenster, brennendem Licht oder eingeschalteter Herdplatte zu verreisen. Ich bin gut organisiert – da geht nie etwas vergessen. Etwas anderes.

Denn wie die Kommunikationsministerin Josephine Teo während einer Parlamentssitzung bekannt gegeben hat, soll Singapur eines der ersten Länder der Welt sein, das eine automatische und passfreie Abfertigung am Singapore Changi Airport einführt.

Doch wie funktioniert es? «Da das System mit biometrischen Daten und einer Gesichtserkennungssoftware arbeitet, wird für jeden Reisenden ein einzigartiges Authentifizierungsmerkmal geschaffen. Dieses macht das Vorweisen von physischen Reisedokumenten an der Gepäckausgabe, der Einreiseabfertigung sowie dem Boarding überflüssig», führt Teo aus.

Da der Flughafen zu den verkehrsreichsten der Welt zählt und mehr als 100 Fluggesellschaften, welche 400 Städte in rund 100 Länder weltweit anfliegen, bedient, dürfte das neue biometrische System zu einem besseren Passagierfluss beitragen.

Am Flughafen Zürich brauchst du den Pass weiterhin

Aber aufgepasst: Nur weil du in Singapur deinen Pass bald in der Tasche lassen kannst, heisst das nicht, dass du ihn sonst nirgends brauchst – wie zum Beispiel am Flughafen Zürich. Wir haben nachgefragt, ob die neue Technologie auch hierzulande denkbar ist. «Wenn Prozesse für Passagiere durch neue Technologien vereinfacht und angenehmen werden, sind wir dafür stets aufgeschlossen», gibt Elena Stern, Mediensprecherin des Flughafens Zürich, Auskunft.

Zu einem Teil sind Abläufe, wie die Aufgabe von Gepäckstücken, am Flughafen Zürich bereits automatisiert möglich. Flughafen Zürich AG

Ein Beispiel für eine Umsetzung am Flughafen sei die automatisierte Passkontrolle auf Basis von biometrischen Daten, welche gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich vor einigen Jahren implementiert worden sei. «Ausserdem beobachten wir auch die Entwicklungen rund um aktuelle Technologietrends im Bereich Biometrie», sagt sie.

Doch auch wenn der Flughafen Zürich sowie auch andere Flughäfen wie beispielsweise in Dubai, Hongkong, Tokio, London oder Paris zu einem Teil bereits auf gewisse neue Technologien setzen, ist die Luftfahrt noch nicht so weit, dass du den Pass in naher Zukunft ganz daheim lassen kannst.