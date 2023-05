Ab 2025 kannst du mit dem Weltraumballon zum All reisen

Einmal im Leben ins Weltall – diesen Kindheitstraum hegen so einige. Nun scheint die futuristische Art zu reisen plötzlich zur Realität zu werden. Denn das französische Raumfahrtunternehmen Zephalto will schon ab 2025 Reisen mit dem Weltraumballon Céleste anbieten.

Im Ballon, welcher insgesamt übrigens so gross wie die Kirche Sacré-Cœur in Paris ist, haben zwei Piloten sowie sechs Passagiere Platz. Diese kommen während einer sechsstündigen Fahrt in den Genuss einer einmaligen Aussicht auf die Erde, welche bis jetzt erst 600 Astronautinnen und Astronauten vorbehalten war.