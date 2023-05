Stadt Luzern: «Ab 22 Uhr müsste es hier immer regnen»

1 / 4 Nicht nur dichten Rauch gibts auf der Ufschötti in Luzern, sondern auch Partys mit allen Begleiterscheinungen für die Anwohnenden. Stadt Luzern Mit einer Petition fordern die Anwohnenden und die IG Alpenquai geeignete Massnahmen, um die gesetzliche Nachtruhe durchzusetzen. 20min/Gianni Walther Im Sommer ist die Ufschötti ein beliebtes Ausflugsziel zu jeder Tages- und Nachtzeit. 20min/Matthias Giordano

Darum gehts Mit den zunehmend sommerlichen Temperaturen steigt wieder die Partysaison in der Luzerner Ufschötti.

Die Anwohnenden des Alpenquais möchten aber zwischen 22 Uhr und sechs Uhr in aller Ruhe schlafen können.

Sie fordern geeignete Massnahmen, um die gesetzliche Nachtruhe in dieser Zeit durchzusetzen.

Darum haben sie eine Petition lanciert, welche dem Luzerner Stadtrat überreicht wurde.

Für die IG Alpenquai nichts Neues: Sie engagieren sich seit Jahren aktiv gegen die saisonal wiederkehrenden Lärm- und Abfallprobleme. So steht die IG etwa auch in Kontakt mit dem Sicherheitsmanager der Stadt. In Zusammenarbeit mit Jungparteien und dem Jugendparlament wurden Lösungsvorschläge präsentiert. So etwa ein neuer Ufschötti-Kodex und die Öffnung des benachbarten Areals der Kantonsschule am Abend. Noch offen ist, wie der Stadtrat über die Umsetzung befinden wird.

Anwohnende möchten ernst genommen werden

Obwohl Nick Dubach von der IG Alpenquai die Bemühungen zur Verbesserung der Situation lobt, genügt dies nicht. «Wir wollen endlich ernst genommen, statt bloss vertröstet werden, wonach Stadt und Polizei alles täten, um die Situation zu beruhigen. Darum lancieren wir die Petition», sagt Dubach gegenüber der «Luzerner Zeitung LZ» (Bezahlartikel).

Geht es nach dem betroffenen Anwohner und Mitglied der IG, müsste die Polizei mehr kontrollieren. Er gibt auch an, dass die Patrouillenfahrten zugenommen haben. Wie er der LZ weiter sagt: «Die Polizisten müssten auch aussteigen und sich umsehen, statt nur mit geschlossenem Fenster vorbeizufahren.» Auch glaubt er nicht daran, dass eine Öffnung des Kanti-Areals und ein Verhaltenskodex zur Lösung des Problems beitragen könnten.

Ein nasskalter Sommer wäre die Lösung

Laut Dubach anerkennen die Anwohner, dass sich die heutigen jungen Menschen abends länger im Freien aufhalten möchten. Bis Mitternacht dürfte es seiner Meinung nach an Wochenenden auch lauter zu- und hergehen, doch danach möchten die Anwohnerinnen und Anwohner schlafen können. Allerdings gab es in diesem Jahr bisher wenig Anlass für Reklamationen, weil es oft kühl und nass war. Für Dubach dürfte ein nasskalter Sommer die Lösung für die Probleme der Anwohner am Alpenquai sein. Denn er sagt abschliessend gegenüber der LZ: «Ab 22 Uhr müsste es immer regnen, dann wäre hier automatisch Ruhe.»

