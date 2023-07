Hongkong: Diese Hochhaus ist eine Gedenkstätte für 23'000 Tote

Nicht nur für die Lebenden, auch für die Toten wird der Platz in Hongkong knapp. Deshalb wurde das Shan-Sum-Hochhaus gebaut, in dem 23’000 Urnen Platz haben.

1 / 4 Der deutsche Architekt Ulrich Kirchhoff hat eine Gedenkstätte in Form eines Hochhauses in Hongkong entworfen. AFP Im ganzen Gebäude hat es Platz für 23’000 Urnen. AFP Eine Nische für eine Urne kann ab 47’000 Franken erworben werden. AFP

Darum gehts In Hongkong ist Platz in jeglicher Form ein teures Gut. So auch wenn es um Gedenkstätten geht.

Das neu gebaute Hochhaus namens Shan Sum hat Platz für 23’000 Urnen.

Die Preise für solche Urnennischen sind jedoch sehr hoch.

Hongkong platzt aus allen Nähten – kein Wunder, denn in der Stadt leben sieben Millionen Menschen, also fast so viele wie in der Schweiz, doch Hongkong hätte flächenmässig 37 Mal Platz auf dem Gebiet der Schweiz. Nicht nur ist es deshalb schwierig, alle Lebenden unterzubringen, auch für die Toten fehlt der Platz. Ein deutscher Architekt hat deshalb eine Gedenkstätte in Form eines Hochhauses entworfen.

Im privat betriebenen Hochhaus mit dem Namen Shan Sum, was übersetzt «gütiges Herz» heisst, können die kremierten Überreste von 23’000 Menschen aufgenommen werden. Günstig ist ein Platz in dieser letzten Ruhestätte jedoch nicht. Ein Platz für eine Urne kann ab 47’000 Franken erworben werden. Eine Nische für zwei Urnen kann ab 67’500 Franken gekauft werden und eine Familiennische, in der bis zu acht Urnen untergebracht werden können, kostet bis zu satte 382’000 Franken, wie CNN berichtet.

Urnen werden vorerst nur für zehn Jahre aufbewahrt

In Hongkong brauchen private Unternehmen Lizenzen der Regierung, um menschliche Überreste aufzubewahren. Die Lizenzen sind nicht leicht zu erhalten und laufen nach zehn Jahren ab. Die Lizenz für Shan Sum läuft nur bis 2033.

Der Architekt Ulrich Kirchhoff erklärt gegenüber CNN, dass es bei dem Gebäude aber um mehr als nur um einen Urnenraum geht. So gibt es begehbare Dachterrassen und gewundene Balkone mit Gärten, in denen Familien, die ihre Vorfahren besuchen, verweilen können. Das wellenförmige Design soll zudem traditionelle chinesische Friedhöfe und deren bevorzugte Lage an Berghängen nachahmen.

Geschäftsfrau Margaret Zee hatte Idee, als ihr Mann starb

Die Idee für das Hochhaus kam jedoch nicht vom Architekten, sondern von der siebzigjährigen Geschäftsfrau Margaret Zee, die mit Schmuck und Immobilien gehandelt hat und nun eine Stiftung mit ihrem Namen leitet.

In der chinesischen Kultur sei es wichtig, den Toten Respekt zu erweisen. «Die letzte Reise unserer Liebsten dient nicht nur dazu, dass sie ins Jenseits übergehen können, sondern auch dazu, dass wir, die auf der Erde zurückbleiben, uns von ihnen verabschieden können», sagt sie gegenüber CNN. Als sie 2007 Mühe hatte, einen Ort für die Trauerfeier und Beerdigung ihres Mannes zu finden, hatte sie die Idee für Shan Sum.