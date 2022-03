Fachleute skeptisch – Ab April dürfen Covid-Infizierte wohl wieder unter die Leute

Der Bundesrat wird voraussichtlich am 30. März die Masken- und Isolationspflicht aufheben. Dann trete nämlich die «normale Lage» in Kraft, wie das BAG auf Anfrage schreibt.

Wenn es nach dem Plan des Bundesrates geht, fallen in zehn Tagen die letzten Massnahmen. Das hat er am 16. Februar nach einer Konsultation bei den Kantonen entschieden. Neben der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Spitälern soll per Ende März auch die Isolationspflicht aufgehoben werden. Zudem wird die Covid-Task-Force per Ende März aufgelöst.