3 Sommerausflüge mit dem Velo in der Schweiz

Lust, die Schweiz auf dem Velo zu erkunden ? Wir stellen drei Routen in Lugano, im Jura sowie um Bern vor, die abwechslungsreiche Landschaften, viel Genuss und schöne Sommermomente versprechen. Das Einzige, was du dafür brauchst: dein Velo und Zeit.

Hoch über der Stadt Lugano

1. Die Route «Monte Bar Bike» beginnt in Bidogno, unweit von Lugano, was sie auch zu einer beliebten Nachmittagstour macht. Von Bidogno schlängelt sich die idyllische Bergstrasse an den Hängen des Monte Bar hoch, der Aufstieg ist ebenso aussichtsreich wie herausfordernd. Die Alpe Rompiago bietet eine willkommene Verschnaufpause mit Hofladen.

Vom wilden Jura in die Stadt

1. Nach einer Nacht in der urgemütlichen Peanut Lodge in St. Ursanne taucht man in die Natur am Doubs-Ufer ein und radelt Richtung La Chaux-de-Fonds. Hier schlägt das Herz der Schweizer Uhrenindustrie. Wegen des rasterartigen Städtebaus und der glanzvollen Historie wurde die Stadt 2009 ins Unesco-Welterbe aufgenommen. Wer sich mehr für das Schaffen des Architekten Le Corbusier interessiert, erhält in der Maison Blanche spannende Einblicke.