Nach Rassismus-Kritik - Ab August verschwindet «Uncle Bens» aus den Schweizer Regalen

Das Unternehmen hatte die weltweite Namensänderung für das Produkt «Uncle Ben’s» bereits letztes Jahr in Aussicht gestellt.

Ab August wird man in Schweizer Lebensmittelgeschäften «Ben’s Original» kaufen können.

Mehrere Marken und auch Sportmannschaften stehen in der Kritik. Sie tragen rassistische Namen und ihre Logos zieren Motive aus der Kolonialzeit.

Mars schafft den Namen «Uncle Ben’s» ab. Ab August 2021 wird man den Reis unter dem Label «Ben’s Original» in den Läden finden. Auch die Aufmachung der Reisschachteln wird geändert, wie das Unternehmen bekannt gegeben hat. Man habe bei Mars die Ungerechtigkeit des Namens erkannt, heisst es bei den Tamedia-Zeitungen (Print-Artikel), und aus einer Medienmitteilung des Unternehmens wird zitiert: «Mit der Umbenennung erhalten die Produkte einen inkludierenden und gerechteren Namen.»

In anderen Ländern, in denen der Reis verkauft wird, ging die Namensänderung schon vonstatten. Mars hatte sie vor einem Jahr angekündigt und reagierte damit auf Rassismus-Kritik. Das Motiv des älteren Mannes, der von der Reisschachtel lächelte, trug viele Konnotationen aus der Zeit der Sklaverei in den Südstaaten der USA und danach mit sich. Viele Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner mussten damals als Bedienstete arbeiten. Man nannte sie verharmlosend «Uncle» oder «Aunt».