SBB-Nachtnetz - Ab dem ersten Juli-Wochenende fahren die Nachtzüge wieder

Nun, da Restaurants, Bars und Clubs wieder länger offen haben und die Leute also bis in die Nacht hinein feiern dürfen, stellt sich die Frage: Was geschieht mit dem Nachtnetz der SBB, das wegen der Corona-Pandemie ruht? Die SBB möchte die Nachtzüge bald wieder in Betrieb nehmen: «Das Nachtnetz wird am ersten Juli-Wochenende (2.-4. Juli) wieder in Betrieb genommen», sagt SBB-Sprecherin Sabine Baumgartner auf Anfrage.