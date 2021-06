Verlängerung und Penaltyschiessen - Ab der neuen Saison schafft die Uefa auf Club-Ebene die Auswärtstorregel ab

Die Uefa vermeldete am Donnerstag, dass ab der neuen Saison in allen Club-Wettbewerben die Auswärtstorregel abgeschafft wird. Bei Unentschieden bei denen beide Teams nach zwei Spielen gleich viele Tore erzielt haben, geht es in die Verlängerung. Diese wird wie bisher durchgeführt. Zwei mal fünfzehn Minuten. Gibt es auch in der Verlängerung keine Entscheidung, wird der Sieger im Elfmeterschiessen erkoren.