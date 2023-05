Fahrplanwechsel : Halbstundentakt ins Tessin – SBB baut Kapazität aus

Am 11. Dezember 2023 wird der neue Fahrplan der SBB in Kraft treten.

Gute Nachrichten bei der SBB! Mit dem Fahrplanwechsel, der am 11. Dezember 2023 in Kraft tritt, vergrössert das Unternehmen sein Angebot im Schweizer Fernverkehr. Eine Nachricht dürfte sowohl Pendler aus dem Tessin als auch Freizeit-Reisende aus der Deutschschweiz besonders freuen: Am Gotthard-Basistunnel soll es nun eine halbstündige Verbindung zwischen Norden und Süden geben. Die Züge sollen täglich von sechs bis 20 Uhr in Richtung Süden und zwischen sieben und 22 Uhr Richtung Norden unterwegs sein.